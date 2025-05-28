Nijerya'da Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri Sona Erdi

Nijerya'da Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri Sona Erdi
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Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Türkiye'nin Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri sona erdi. Etkinlikler boyunca Türk kültürü ve lezzetleri Nijeryalılara tanıtıldı. Büyükelçi Mehmet Poroy, Türk mutfağının misafirperverliği ve kültürel zenginlikleri vurguladığı bir konuşma yaptı. 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan etkinliklerde, Türk ve Nijerya yemekleri bir araya getirildi.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri sona erdi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği ve Abuja Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinliklerle Türk kültürü ve yemekleri Nijeryalılara tanıtıldı.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, Büyükelçilikte düzenlenen resepsiyonla sona erdi.

Resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri, Nijeryalılar ve Nijerya'da yaşayan Türk toplumu temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, burada yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası'nın yalnızca lezzetlerin değil, aynı zamanda köklü bir kültürün, zengin bir tarihin ve Anadolu'nun bereketli topraklarında şekillenmiş bir yaşam felsefesinin paylaşımı olduğunu belirtti.

"Türk mutfağı sadece bir yemek geleneği değil, paylaşmanın, birlikteliğin ve sıcak misafirperverliğin bir kutlamasıdır." diyen Poroy, farklı kültürlerden dostlarla aynı sofrayı paylaşmanın büyük mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı.

Poroy, etkinliklerin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere ve tüm davetlilere şükranlarını sunarak "Her tarif bir hatıra, her yemek bir hikaye barındırır. Bugün burada tattığınız her lezzet, Türkiye'nin kalbinden gelen bir davettir." ifadelerini kullandı.

"Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Abuja'da etkinlikler düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, 21-27 Mayıs'ta yurt içi ve dışında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında başkent Abuja'da etkinlikler düzenlendi.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında, 22 Mayıs'ta Abuja Yunus Emre Enstitüsünde öğrencilere ve davetlilere Türk mutfağından seçkin lezzetler ile Nijerya mutfağından geleneksel "suya" yemeği ikram edildi.

Abuja'da, 23 Mayıs'ta bir restoranda düzenlenen programda, Türk kültürü ve yemekleri tanıtılırken, 24 Mayıs'ta da Büyükelçilik rezidansında verilen özel davette basın mensuplarıyla bir araya gelindi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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