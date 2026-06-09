Nijerya'da meydana gelen tren kazasında 4 kişi öldü, 24 kişi yaralandı
Nijerya'nın Delta eyaletinde Warri-İtakpe yolunda meydana gelen tren kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kazada 4 vagon devrildi, 1 vagon raydan çıktı. Kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Nijerya'nın Delta eyaletinde meydana gelen tren kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.
Nijerya Demiryolları Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Delta eyaletindeki Warri-İtakpe yolunda tren kazası meydana geldiği ifade edildi.
Açıklamada, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kazada 4 vagonun devrildiği, 1 vagonun raydan çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, kazayla ilgili, acil kurtarma ve tahliye operasyonlarının derhal başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Adam Abu