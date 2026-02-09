Haberler

Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 30 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 30 kişi hayatını kaybetti. Kano Valisi Abba Yusuf, kazayı 'yürek parçalayıcı' olarak nitelendirdi ve dikkatli sürüş çağrısında bulundu.

Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kano Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, eyaletin Kwanar Barde bölgesinde yolcu taşıyan tır dikkatsiz sürüş sonucu kaza yaptı.

Kazada 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kano Eyaleti Valisi Abba Yusuf, kazayı "yürek parçalayıcı" ve eyalet için büyük bir kayıp olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yusuf, özellikle ağır vasıta sürücülerine dikkatsiz araç kullanmamaları ve trafik kurallarına sıkı şekilde uymaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
