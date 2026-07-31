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Nijerya'da temmuzda gerçekleşen operasyonlarda 102 terörist öldürüldü

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Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da, bu ay düzenlenen operasyonlarda 102 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da, bu ay düzenlenen operasyonlarda 102 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun, 1-31 Temmuz'da ülkenin farklı bölgelerinde Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 102 teröristin öldürüldüğü, onlarca teröristin yaralı kaçtığı ifade edildi.

Operasyonlarda, teröristlerin rehin aldığı 393 kişinin kurtarıldığı ve tedavi altına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, operasyonlarda 486 teröristin yakalandığı ve teröristlere ait çok sayıda araç, silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA
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