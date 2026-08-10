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Nijerya'da çocuklarda sıtma oranı yüzde 15,2'ye geriledi

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Nijerya'da 5 yaş altı çocuklarda sıtma görülme oranı 2010'da yüzde 42 iken 2025'te yüzde 15,2'ye düştü. Sağlık Bakanı Pate, erken teşhis, ilaçlı cibinlik ve aşı uygulamalarıyla mücadelenin süreceğini belirtti.

Nijerya'da 5 yaş altı çocuklarda sıtma görülme oranının 2010'da yüzde 42 iken 2025'te yüzde 15,2'ye gerilediği bildirildi.

Nijerya Sağlık ve Sosyal Refah Koordinasyon Bakanı Muhammad Ali Pate, sıtmayla mücadele kapsamında başkent Abuja'da düzenlenen programda konuştu.

Pate, Nijerya'nın sıtmayla mücadelede önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, 5 yaş altı çocuklarda sıtma görülme oranının 2010'da yüzde 42 iken 2025'te yüzde 15,2'ye gerilediğini söyledi.

Erken ve doğru teşhisin, mevsimsel sıtma önleyici ilaç uygulamaları ile böcek ilacıyla işlenmiş cibinliklerin yaygınlaştırılması gibi tedbirlerin sürdürüleceğini kaydeden Pate, uygun bölgelerde sıtma aşısının kullanılmasının da mücadeleye katkı sağlayacağını belirtti.

Nijerya, dünyada sıtma hastalığının en yüksek olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA
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