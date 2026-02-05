Haberler

Nijerya'nın Kwara eyaletinde düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 170'e yükseldi

Nijerya'nın Kwara eyaletinde silahlı grupların düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 170'e çıktı. 35 kadın kaçırıldı. Yetkililer, asker konuşlandırılacağını açıkladı.

Nijerya'nın Kwara eyaletinin Woro ve Nuku bölgelerinde silahlı grupların düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 170'e yükseldi.

Kwara Eyalet Meclisi Milletvekili Saidu Baba Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölü sayısının 170'e çıktığını söyledi.

Ahmed, "Elimdeki bilgilere göre ölü sayısı 170'e yükseldi. Bu nedenle halkımız hala çalılıklarda daha fazla ceset arıyor. 35 kadın kaçırıldı. Hayatta kalanlar da çalılıklara sığınıyor." dedi.

Kwara Valisi Abdulrahman Abdulrazaq da "Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, faillere karşı 'Savannah Shield Operasyonu' kapsamında bir ordu taburunun derhal konuşlandırılmasını onayladı." açıklamasında bulundu.

Kwara Merkez Senatörü Saliu Mustapha, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı bir grubun dün gece eyaletin Woro ve Nuku bölgelerinde saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

Nijerya, uzun süredir ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

