Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yara alan olduğu bildirildi. Saldırganlara dair henüz bilgi verilmedi.
Uluslararası Af Örgütü Nijerya Ofisinden yapılan açıklamada, silahlı kişilerin Niger eyaletine bağlı üç köye silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.
İnsanların diken üstünde yaşadığına ve çaresiz hissettiğine işaret edilen açıklamada, saldırganlara ilişkin bilgi verilmedi.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.