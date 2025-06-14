Nijerya'da Silahlı Saldırılar: 102 Ölü

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Nijerya'nın Benue eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 102 kişi yaşamını yitirdi. Olayın arka planında Fulani kabilesi ile çiftçiler arasındaki çatışmaların olduğu belirtildi.

Nijerya'nın orta kesimindeki Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 102 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Benue Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Özel Danışmanı Joseph Har, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı kişilerin sabah erken saatlerde eyaletin Yelewata bölgesine saldırı düzenlediğini kaydetti.

Har, saldırıda 102 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirterek, buna ilişkin soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Har, bölge halkına sakin olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Benue Polis Sözcüsü Udeme Edet ise bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayın kontrol altına alındığını ifade etti.

Öte yandan, ulusal basındaki haberlerde saldırının hayvancılıkla geçinen Fulani kabilesi çobanları tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Benue eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Fulani kabilesi çobanlarının, 2 Haziran'da eyaletin Gwer West ve Edikwu Akpali bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin farklı bölgelerine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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