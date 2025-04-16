Nijerya'da Silahlı Saldırıda 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Benue eyaletine bağlı Otukpo-Akpa Milletvekili Kennedy Angbo, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Otukpo-Akpa bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Angbo, saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20'den fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıda birçok evin kundaklandığını aktaran Angbo, yüzlerce kişinin korkudan evlerini terk ettiğini söyledi.

Benue eyaletinde zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.