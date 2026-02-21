Haberler

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde motosikletli silahlı çetelerin düzenlediği saldırıda 50 kişi yaşamını yitirirken, birçok kişi de kaçırıldı. Saldırıda evler kundaklandı ve bölge halkı büyük korku yaşıyor.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişi yaşamını yitirdi.

Zamfara eyaleti milletvekili Hamisu Faru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tungan Dutse kasabasına bağlı bir köye gelen motosikletli silahlı çete üyelerinin saldırı düzenlediğini belirtti.

Faru, saldırıda 50 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin kaçırıldığını kaydetti.

Saldırıda çok sayıda evin de kundaklandığına dikkati çeken Faru, bölge halkının korkudan uyuyamadığını söyledi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
