Nijerya'da Kaçırılan 6 Öğrenci İçin Kurtarma Operasyonu Başlatıldı

ABUJA, 8 Mayıs (Xinhua) -- Nijerya polisi, ülkenin orta kesiminde yer alan Nasarawa Eyalet Üniversitesi'ne ait bir yurda saldıran silahlı grubun kaçırdığı en az 6 öğrenci için kurtarma operasyonu başlattı.

Nasarawa Eyaleti Polis Teşkilatı Sözcüsü Rahman Nansel perşembe günü yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin çarşamba günü geç saatlerde Akwanga Yerel Yönetim Bölgesi'ne bağlı Gudi kasabasında kampüs dışında bulunan bir öğrenci yurduna baskın düzenlediğini söyledi.

Nansel, mühendislik fakültesi öğrencisi oldukları belirlenen 6 kişinin, bir araca zorla bindirilerek bilinmeyen bir yere götürüldüğünü belirtti.

"Faillerin izini sürmek, kurbanları sağ salim kurtarmak ve suçluları adalete teslim etmek" üzere bir ortak güvenlik ekibi oluşturulduğunu ifade eden Nansel, kurtarma operasyonunun yoğun şekilde sürdüğünü sözlerine ekledi.

