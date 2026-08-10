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Nijerya'da 33 rehine kurtarıldı

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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin fidye için kaçırdığı 33 kişi, ordu operasyonuyla kurtarıldı. Kurtarılanlar hastanede tedavi altına alındı. Ülkede kaçırma cezası idam olmasına rağmen bu tür olaylar sık sık yaşanıyor.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çeteler tarafından fidye için kaçırılan 33 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Ordu Sözcüsü Aliyu Danja, yaptığı yazılı açıklamada, Zamfara eyaletine bağlı Tsafe bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Danja, operasyonda silahlı çete üyelerinin fidye için rehin aldığı 33 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanların hastaneye sevk edildiğini aktaran Danja, bu kişilerin tedavilerinin ardından ailelerine kavuşturulacağını ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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