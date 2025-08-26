Nijerya'da Sel Felaketi: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Yobe eyaletinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Yobe Direktörü Muhammed Goje, yaptığı açıklamada, eyalette aşırı yağışlar sonucu sel felaketi yaşandığını belirtti.

Goje, sel felaketi nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Felaketten 4 bin 500'den fazla hanenin etkilendiğini ifade eden Goje, 12 binden fazla kişinin de yerinden olduğunu söyledi.

Goje, eyalet hükümetinin, yerinden edilmiş aileler için gıda, geçici barınaklar, tıbbi destek ve hızlı ihtiyaç değerlendirmeleri de dahil olmak üzere acil durum önlemlerini etkinleştirdiğini aktardı.

Öte yandan, Nijerya Çevre Bakanlığı, 29 Ağustos'a kadar süreceği tahmin edilen şiddetli yağışların, ülkenin 9 eyaletinde sel riskini artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Nijerya hükümeti, bu yıl şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri nedeniyle 220'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği açıklamıştı.