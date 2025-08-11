Nijerya'da Sel Felaketi: 49 Bin Kişi Yerinden Oldu

Nijerya'da bu yıl meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda seller nedeniyle 49 bin 205 kişi yerinden oldu, 190'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, bu yıl şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri nedeniyle 49 bin 205 kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, 2025 sel verilerine göre, bu yıl şiddetli yağışların ülkenin 21 eyaletinde sellere yol açtığı belirtildi.

Açıklamada sel felaketlerinden 140 bin 228 kişinin etkilendiği, 49 bin 205 kişinin ise yerinden olduğu aktarıldı.

Sel nedeniyle 190'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 239 kişinin yaralandığı, 94 kişinin de kaybolduğu kaydedildi.

Açıklamada, sellerden en çok çocukların zarar gördüğüne işaret edildi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
500
