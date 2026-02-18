Nijerya'da ilk teravih namazı kılındı
Afrika'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da, ramazan ayının ilk teravih namazı Jami'urrahman Camisi'nde kılındı. Müslümanlar, camileri doldurarak dua etti.
Afrika kıtasının en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da, ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.
Kano eyaletine bağlı Kwandila bölgesinde yaşayan Müslümanlar, Jami'urrahman Camisi'nde ramazanın ilk teravihi için bir araya geldi.
Daha sonra ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Ülkede camileri dolduran Nijeryalılar, tüm İslam alemi için dua etti.
Kaynak: AA " / " + Adam Abu -