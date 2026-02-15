Haberler

Nijerya'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi öldü

Nijerya'nın Enugu eyaletinde yolcu taşıyan bir otobüsün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaşamını yitirirken, 27 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, bazılarının durumu ağır.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Enugu Eyaleti Müdürü Franklin Agbakoba, yaptığı açıklamada, eyaletin Enugu-Port Harcourt kara yolunda yolcu taşıyan otobüsün yük taşıyan kamyonla çarpıştığını belirtti.

Agbakoba, kazada ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını aktardı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyleyen Agbakoba, bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
