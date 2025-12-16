Nijerya'da fidye için kaçırılan yolculardan 11'i kurtarıldı

Nijerya'nın Edo eyaletinde otobüse düzenlenen silahlı baskında fidye için kaçırılan 18 yolcudan 11'inin kurtarıldığı bildirildi.

Edo Eyaleti Polis Sözcüsü Eno İkoedem, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Benin-Akure kara yolunda düzenlenen baskının hemen ardından güvenlik görevlilerinin harekete geçirildiğini belirtti.

İkoedem, yapılan operasyonlarda fidye için kaçırılan 18 yolcudan 11'inin kurtarıldığını kaydetti.

Diğer yolcuları kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü aktaran İkoedem, polisin, ordu, yerel güvenlikçiler ve avcılarla işbirliği içinde olduğu bilgisini paylaştı.

Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından dün Edo eyaletinin Benin-Akure kara yolunda yolcu otobüsüne düzenlenen baskında 18 yolcu kaçırılmıştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.