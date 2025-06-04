Nijerya'da Operasyonda 45 Silahlı Çete Üyesi Öldürüldü

Nijerya'da Operasyonda 45 Silahlı Çete Üyesi Öldürüldü
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Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen operasyonda, devlet güvenlik güçleri ve ordunun işbirliğiyle 45 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi. Operasyonda birçok sığınak imha edilirken, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen operasyonda 45 silahlı çete üyesi öldürüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya Devlet Güvenlik Servisi (DSS) ve ordu işbirliğinde Niger eyaletine bağlı Munya bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 45 çete üyesi etkisiz hale getirildi, onlarca çete üyesi yaralı şekilde kaçtı.

Silahlı çete üyelerine ait çok sayıda sığınağın imha edildiği operasyonda onlarca silah, araç ve önemli miktarda mühimmat da ele geçirildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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