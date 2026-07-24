Nijerya'da okul kaçırma davasında 3 müebbet

Nijerya'nın güneybatısındaki Oyo eyaletinde 15 Mayıs'ta okullara düzenlenen saldırılarda öğrenciler ve öğretmenlerin kaçırılmasıyla bağlantılı 3 kişi, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Abuja'daki Yüksek Mahkemede görülen davada, Abdulrazak Umar, Yunusa Musa ve Shamsu Adamu Sani, kaçırma olaylarının arkasındaki kişiler hakkında bilgi sakladıkları suçlamasını kabullendi.

Umar, WhatsApp grubu üzerinden terör örgütü Boko Haram üyelerine eğitim ve talimat verdiği, ayrıca yasa dışı madencilik faaliyetlerine karıştığı itirafında bulundu.

Sanıklar, ocak-mayıs döneminde Oyo eyaletinde öğrenciler ve öğretmenlerin kaçırılması için diğer şüphelilerle işbirliği yaptıkları suçlamasını ise reddetti.

Boko Haram'ın bir koluna üye olduklarını itiraf eden 3 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Oyo eyaletinin Oriire bölgesindeki okullara 15 Mayıs'ta düzenlenen saldırılarda, 25 öğrenci ve 7 öğretmen kaçırılmış, öğretmenlerden birinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonun ardından 25 öğrenci ve 6 öğretmen kurtarılmış, kaçırma olayının ardından silahlı grubun 8 üyesi yakalanmıştı.

Oyo eyaletindeki kaçırma olayları, Boko Haram'ın uzun yıllardır faaliyet gösterdiği Nijerya'nın kuzeydoğusunda yoğunlaşan terör saldırılarının ülkenin güneybatısına da sıçrayabileceği endişelerine yol açmıştı.

Nijerya, uzun süredir silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor. Ülkede özellikle fidye amacıyla gerçekleştirilen adam kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Kaynak: AA