Nijerya'da Okul Binası Çöktü: 22 Ölü, 132 Yaralı

ÇEKİM TARİHİ: 12 Temmuz 2024

1. Nijerya'nın merkezinde çöken okul binasından çeşitli görüntüler

Nijerya'nın kuzeyindeki Plateau eyaletinden yetkililer, Cuma günü iki katlı bir okul binasının çökmesi sonucu en az 22 kişinin öldüğünü, 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Plateau eyaletinin başkenti Jos'ta ilkokul ve ortaokul olarak hizmet veren özel Saint Academy okulunun binası, öğrencilerin Cuma sabahı sınıf atlama sınavında olduğu sırada çöktü.

Binada birkaç sınıf ve ofis bulunuyordu.

Plateau eyaletinin bilgilendirme ve iletişimden sorumlu komiseri Musa Ashoms, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Cuma akşamı itibarıyla kurtarma ekipleri tarafından enkazdan 22'si ölü 154 kişinin çıkarıldığını, canlı çıkarılan 132 kişiden altısının ise durumunun kritik olduğunu söyledi.

Plateau Valisi Caleb Mutfwang olayı "trajik ve eyalet için muazzam bir kayıp" olarak nitelendirirken, acil müdahale ekiplerini daha fazla kişiyi kurtarmak için enkazı taramaya çağırdı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu da yaptığı ayrı bir açıklamada "yıkıcı gelişmenin" hayal bile edilemeyecek kadar acı verici olduğunu söyledi.

Bina çökmesi vakalarının yaygın olduğu Nijerya'da yerel uzmanlar kazaların sorumlusu olarak yapıların eskimiş olmasını, inşaat yönetmeliklerine uyulmamasını ve inşaatlarda standartların altında malzeme kullanılmasını gösteriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Abuja'dan bildiriyor.

(XHTV)