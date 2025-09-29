Nijerya'da Maden Ocağı Göçtü: 13 Ölü

Haberler

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde bir maden ocağının çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Bakan Dele Alake olayın önlenebilir olduğunu ifade etti.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde maden ocağının çökmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Katı Madenler Bakanı Dele Alake'nin Medya Özel Asistanı Segun Tomori'nin yaptığı yazılı açıklamada, Zamfara eyaletine bağlı Jabaka köyündeki bir maden ocağında göçük meydana geldiğini belirtti.

Tomori, göçükte 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Bakan Alake'nin olayı hem "önlenebilir" hem de "talihsiz" olarak nitelendirdiğini belirten Tomori, bakanın, devam eden kurtarma çalışmaları tamamlandığında alanın kapatılacağı sözünü verdiğini kaydetti.

