Nijerya'da Maden Sahasında Patlama: En Az 38 Ölü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde bir kurşun madeni sahasında meydana gelen gaz patlamasında en az 38 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın, yer altında çalışan madencilerin maruz kaldığı zehirli gaz birikimi nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

ABUJA, 19 Şubat (Xinhua) -- Nijerya'nın orta kesimindeki Plateau eyaletinde kurşun madeni sahasında meydana gelen gaz patlamasında en az 38 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yerel yetkililerin bildirdiğine göre çarşamba sabahı Wase Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki Zurak topluluğunda Solid Mining Company tarafından işletilen bir sahada meydana gelen kazada ağırlıklı olarak yer altında çalışan madenciler etkilendi.

İlk belirlemelere göre karbonmonoksit olduğu düşünülen zehirli gaz birikiminin, yoğun çalışma saatlerinde yeraltı tünellerinde patlamayı tetiklediği belirtildi.

Yerel medyanın sağlık yetkililerine dayandırdığı haberlerde yaklaşık 27 kişinin ağır solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gördüğü, hayatta kalanların çoğunun ise zehirli gazı akut şekilde soluduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua
