Nijerya'da katliam gibi trafik kazası: 11 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Nijerya'nın Jigawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya'nın Jigawa eyaletinde, iki aracın çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın ardından ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
11 KİŞİ ÖLDÜ
Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Lawan Shiisu, eyaletin Kwanar Gujungu-Taura kara yolunda iki aracın çarpıştığını belirtti. Shiisu, kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN KORKULUYOR
Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Shiisu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.