Nijerya'da bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Ondo eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi kaçırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
