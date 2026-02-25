Nijerya'da bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi kaçırıldı
Nijerya'nın Ondo eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi kaçırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
Nijerya'nın Ondo eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi kaçırıldı.
???????Ondo eyaleti polis sözcüsü Abayomi Jimoh, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Uso bölgesinde bir kiliseye saldırı düzenlediğini belirtti.
Jimoh, saldırıda 5 kişinin kaçırıldığını kaydetti.
Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Jimoh, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.