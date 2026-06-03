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Nijerya'da 50'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

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Nijerya'nın Borno eyaletinde DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik hava operasyonlarında 50'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Örgüt mensupları sığınaklarını terk ederek ana karaya çekilmek zorunda kaldı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonlarda 50'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Nijerya ordusu, "Hadin Kai Operasyonu" kapsamında Borno eyaletine bağlı Kirta ve Arika Ciki bölgelerinde terör örgütü ISWAP'a yönelik hava operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda, aralarında ISWAP'ın çok sayıda elebaşının da bulunduğu 50'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Askeri kaynaklar, sürdürülen hava operasyonları nedeniyle örgüt mensuplarının göl ve ada bölgelerindeki sığınaklarını terk ederek ana karaya çekilmek zorunda kaldığını belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
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