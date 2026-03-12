Haberler

IOM Nijerya Misyon Şefi, ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 3,7 milyonu aştığını belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Nijerya'da çatışmalar, iklim ve çevresel sorunlar nedeniyle ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 3,7 milyonu geçtiğini açıkladı. IOM yetkilisi Sharon Dimanche, yerinden edilmenin insani boyutuna dikkat çekti ve acil insani destek gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Nijerya'da çatışmalar, iklim ve çevresel sorunlar nedeniyle ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 3,7 milyonu aştığını bildirdi.

IOM Nijerya Misyon Şefi Sharon Dimanche, Edo eyaletinin Benin kentinde düzenlenen İnsani Yardım ve Yoksullukla Mücadele Zirvesi'nde konuştu.

Nijerya'da çatışmalar, iklim ve çevresel sorunlar nedeniyle ülke içinde yerinden edilen kişilerin sayısının 3,7 milyonu aştığını kaydeden Dimanche, söz konusu rakamın yalnızca bir istatistikten ibaret olmadığını söyledi.

Dimanche, yerinden edilen kişilerin çatışmaların yanı sıra iklim değişikliği kaynaklı afetler, çevresel zorluklar ve daha iyi ekonomik fırsatlar arayışı nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yerinden edilen insanların aileleriyle hayatlarını yeniden kurmaya çalıştığını vurgulayan Dimanche, bu durumun insani boyutunun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Dimanche, Edo eyaletinin Nijerya'nın göç dinamiklerinde önemli bir rol oynadığını kaydederek, bu nedenle eyalet hükümetiyle yürütülen işbirliğinin IOM'un göç yönetimi stratejisi açısından kritik olduğunu dile getirdi.

IOM'un 2017 yılından bu yana Edo eyalet hükümetiyle göç yönetimi ve yeniden entegrasyon programları kapsamında ortak çalışmalar yürüttüğünü belirten Dimanche, bu süreçte 9 binden fazla Nijeryalı göçmenin gönüllü dönüşünün desteklendiğini ve birçoğuna yeniden entegrasyon yardımı sağlandığını söyledi.

Dimanche, IOM'un Nijerya hükümetiyle birlikte artan yerinden edilme krizine müdahale ederken aynı zamanda kırılganlığı azaltmaya yönelik uzun vadeli kalkınma girişimlerini de desteklediğini aktardı.

Kurumun ülkedeki çalışmalarının üç temel öncelik etrafında şekillendiğini kaydeden Dimanche, bu önceliklerden ilkinin krizlerden etkilenen savunmasız nüfusun korunması ve hayat kurtarıcı insani yardımların sağlanması olduğunu dile getirdi.

Dimanche, buna acil insani destek, koruma hizmetleri ve geçim kaynaklarının yeniden oluşturulmasına yönelik çalışmaların dahil olduğunu ifade etti.

İkinci önceliğin ise yerinden edilme sorununa kalıcı çözümler geliştirmek olduğuna dikkati çeken Dimanche, güvenli geri dönüş, yerel entegrasyon, geçim fırsatlarının artırılması ve dayanıklı toplulukların oluşturulmasının bu çabaların temelini oluşturduğunu belirtti.

"Nijerya, yerinden edilme sorununu yalnızca yönetmenin ötesine geçerek kalıcı çözümler üretmek zorundadır." diyen Dimanche, hükümet kurumları, kalkınma ortakları ve insani yardım kuruluşları arasında koordineli işbirliğinin önemine vurgu yaptı."

Kaynak: AA / Adam Abu
