Nijerya'da güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda ölü sayısı 13'e çıktı
Nijerya'nın Kebbi eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e çıktığı belirtildi. Kebbi Valisi saldırıyı 'barbarca' olarak tanımladı.
Kebbi Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, silahlı çete üyelerinin, Kebbi eyaletine bağlı Giro Masa bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 10'dan 13'e çıktığı kaydedildi.
Kebbi Valisi Nasir İdris, saldırıyı "barbarca" olarak nitelendirmişti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.