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Nijerya'nın Niger eyaletinde Kambari etnik grubunun yaşadığı köye düzenlenen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından Fulani etnik grubuna mensup kişilerin yaşadığı yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılarda 35 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, sabah namazı sırasında Niger eyaletine bağlı Borgu bölgesindeki Luman Ba'are köyüne düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında köy muhtarının da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda evin ateşe verildiği saldırıda bazı köylüler de kaçırıldı.

Saldırının ardından yerel silahlı gruplar, Wawa ve Gada Oli bölgelerindeki Fulani yerleşimlerine saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda 35 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), yaptığı açıklamada, Nijerya hükümetini kırsal bölgelerde yaşayan sivilleri silahlı grupların saldırılarına karşı koruyamamakla eleştirdi.

Örgüt, Nijerya makamlarına Niger eyaletinde giderek artan şiddetin önlenmesi ve sivillerin güvenliğinin sağlanması için acil önlem alma çağrısında bulundu.

Nijerya'nın kuzeyinde, hayvancılıkla uğraşan Fulani toplulukları ile çiftçilik yapan bazı etnik gruplar arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Göçebe Fulani toplulukları, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Kaynak: AA