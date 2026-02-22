Haberler

Nijerya'da fidye için kaçırılan 21 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Katsina eyaletinde yapılan operasyon sonucunda fidye için kaçırılan 21 kişi kurtarıldı. Operasyonda, aralarında 3 çocuk ve 16 kadının yer aldığı kurtarılanların Müslüman ve Hristiyanlardan oluştuğu bildirildi.

Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde fidye için kaçırılan 21 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasir Mua'zu, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Güvenlik Servisinin (DSS), Nijerya ordusu ve polisi işbirliğinde eyaletin Gidan Sarkin Bayero köyünde silahlı kişilere yönelik operasyon düzenlediği bilgisini verdi.

Mua'zu, operasyonda fidye için kaçırılan aralarında 3 çocuk ve 16 kadının bulunduğu 21 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanların Müslüman ve Hristiyanlardan oluştuğunu belirten Mua'zu, "Bu, silahlı kişilerin din ayrımı gözetmeksizin insanlara saldırdığını ve hükümetin tüm vatandaşları korumaya kararlı olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncudan acı haber geldi
Güzel gün felakete döndü! Genç kadından aylardır haber yok

Güzel başlayan gün, saniyeler içinde büyük bir felakete döndü
10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10'da 10! Bu takımı kim durduracak?
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler

Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncudan acı haber geldi
Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi

Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi
Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a: Bu işi bırak

Eski takım arkadaşı Okan Buruk'a söyledikleriyle gündeme oturdu