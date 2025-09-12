Nijerya'da Eyüp Sultan Külliyesi Açıldı

Nijerya'da faaliyet gösteren Hüdayi Vakfına bağlı Daru'l Erkam Foundation, Niger eyaletinin Kpnashi köyünde inşa edilen Eyüp Sultan Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye'den gelen vakıf yetkilileri, üniversite rektörü, bölge yöneticileri ve köy halkının katılımıyla yapılan açılış töreninde, külliyenin cami ve eğitim kurumlarıyla bölgeye önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Külliye, 750 kişilik iç ve 1500 kişilik bahçe kapasitesine sahip cami, 576 öğrenci kapasiteli medrese, kreş, ilk ve ortaokul bölümlerinin yanı sıra bayram namazı alanı ve kurban kesim yeri barındırıyor.

Açılışta konuşan Daru'l Erkam Foundation Başkanı Doğan Gökmen, "İşin kolay kısmı bitti. Şimdi sıra bu camiyi ve okulu hınca hınç doldurarak, burada öğrendiklerimizi yaşayıp yaşatmakta. Asıl zor olan kısmı budur." ifadelerini kullandı.