Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, dün akşam saatlerde Plateau eyaletine bağlı Jos North bölgesinde saldırı düzenledi.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Plateau Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Joyce Ramnap, yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle bölgede 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.