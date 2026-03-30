Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, dün akşam saatlerde Plateau eyaletine bağlı Jos North bölgesinde saldırı düzenledi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Plateau Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Joyce Ramnap, yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle bölgede 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner

Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediğini yaparsa bölge cehenneme döner
Haberler.com
500

Marco Asensio'ya sürpriz talip

Hakkındaki gelişme taraftarın canını sıkacak cinsten

İran tesisi vurdu, sirenler çalınca İsrail askerleri panikle yere yattı

Canlı yayında ecel terleri! İsrail askerleri ne yapacağını şaşırdı
Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu

Kader maçı öncesi büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
Marco Asensio'ya sürpriz talip

Hakkındaki gelişme taraftarın canını sıkacak cinsten

Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor

Emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
Fatih Altaylı, otel odasında basılan başkan konusunda tavrını belli etti: Libidosuna...

Otelde basılan başkan konusunda tavrını belli etti: Libidosuna...