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Nijerya'da 109 mahkuma Demokrasi Günü affı

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Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 12 Haziran Demokrasi Günü dolayısıyla Kaduna ve Kogi eyaletlerinde çoğu adi suçlardan hüküm giymiş 109 mahkum affedildi. Kaduna Valisi Uba Sani, iki mahkumun idam cezasının da kaldırıldığını açıkladı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Demokrasi Günü dolayısıyla 109 mahkum affedildi.

Ülkenin Kaduna ve Kogi eyaletlerinde "12 Haziran Demokrasi Günü" dolayısıyla çoğu adi suçlardan mahkum 109 kişiye af çıkarıldı.

Kaduna Valisi Uba Sani, yaptığı yazılı açıklamada, Demokrasi Günü vesilesiyle iki mahkumun idam cezasının kaldırıldığını belirtti.

Sani, Demokrasi Günü'nün, demokratik yönetimin yeniden tesis edilmesi için mücadele eden Nijeryalıların fedakarlıklarını anmak ve daha birleşik, barışçıl ve müreffeh bir ülke inşa etme kararlılığını yeniden teyit etmek için bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Adam Abu
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