Nijerya'da darbe girişimi iddiasıyla 6 kişi hakkında dava açıldı

Nijerya'da hükümet, Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu devirmeye yönelik darbe girişimi iddiasıyla 6 kişi hakkında dava açtı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Nijerya hükümeti, Cumhurbaşkanı Bola Tinubu'yu devirmek için darbe girişiminde bulunmakla suçlanan kişiler hakkında Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Savcılıkça hazırlanan iddianame kapsamında, darbe girişimi iddiasıyla 6 kişi hakkında dava açıldı.

Hakkında dava açılanlar arasında emekli Tümgeneral Mohammed Gana, emekli Deniz Yüzbaşı Erasmus Victor ve polis müfettişi Ahmed Ibrahim yer aldı.

İddianamede, sanıkların 2025 yılında "devlete karşı savaş açmak" ve "hükümeti devirmeye yönelik komplo kurmakla" suçlandığı belirtildi.

Sanıkların, planlanan darbe girişiminden önceden haberdar olmalarına rağmen bunu yetkililere bildirmedikleri ve gerekli önlemleri almadıkları öne sürüldü.

Sahara Reporters gazetesi, 19 Eylül 2025'te aralarında bir tuğgeneral ve bir albayın da bulunduğu 16 askerin, Bola Ahmed Tinubu'yu devirmeyi planladığını öne sürmüştü.