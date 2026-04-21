Haberler

Nijerya'da darbe girişimi iddiasıyla 6 kişi hakkında dava açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya hükümeti, Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu devirmeye yönelik darbe girişimi iddialarıyla 6 kişi hakkında dava açtı. Sanıklar arasında emekli Tümgeneral ve Deniz Yüzbaşı'nın bulunduğu belirtiliyor.

Nijerya'da hükümet, Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu devirmeye yönelik darbe girişimi iddiasıyla 6 kişi hakkında dava açtı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Nijerya hükümeti, Cumhurbaşkanı Bola Tinubu'yu devirmek için darbe girişiminde bulunmakla suçlanan kişiler hakkında Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Savcılıkça hazırlanan iddianame kapsamında, darbe girişimi iddiasıyla 6 kişi hakkında dava açıldı.

Hakkında dava açılanlar arasında emekli Tümgeneral Mohammed Gana, emekli Deniz Yüzbaşı Erasmus Victor ve polis müfettişi Ahmed Ibrahim yer aldı.

İddianamede, sanıkların 2025 yılında "devlete karşı savaş açmak" ve "hükümeti devirmeye yönelik komplo kurmakla" suçlandığı belirtildi.

Sanıkların, planlanan darbe girişiminden önceden haberdar olmalarına rağmen bunu yetkililere bildirmedikleri ve gerekli önlemleri almadıkları öne sürüldü.

Sahara Reporters gazetesi, 19 Eylül 2025'te aralarında bir tuğgeneral ve bir albayın da bulunduğu 16 askerin, Bola Ahmed Tinubu'yu devirmeyi planladığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Adam Abu
Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı

Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim için çember daralıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Gaziantep'te bir çift, düğüne gelemeyecek olanlar için davetiyeye IBAN koydu

Düğün davetiyesindeki detay kullanıcıları ikiye böldü
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Galatasaray bombayı patlatıyor! İngiliz devinin yıldızına sürpriz teklif

Aslan bombayı patlatıyor! İngiliz devinin yıldızına sürpriz teklif
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı

Erdoğan sinyali vermişti, 41 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var