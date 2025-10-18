Nijerya'da Darbe Girişimi: 16 Asker Gözaltına Alındı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, darbe girişiminde bulunmaya çalıştıkları iddia edilen 16 askerin gözaltına alındığı bildirildi.

Sahara Reporters'in haberine göre, aralarında bir tuğgeneral ve albayın da bulunduğu 16 asker, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'yu devirmeye yönelik darbe planladı.

Bu askerlerin gizli toplantılar düzenledikleri ve yönetime karşı hoşnutsuzluklarını dile getirdikleri iddia edildi.

Güvenlik güçleri 16 askeri gözaltına aldı.

Adını vermek istemeyen bir askeri yetkili, ordunun, gözaltına alınanları soruşturmak üzere yaklaşık 20 subaydan oluşan bir komisyon kurduğunu belirtti.

Yetkili, bu askerlerin bazı üst düzey hükümet yetkililerini hedef alan kanlı bir darbe planladıklarının öne sürüldüğünü aktardı.