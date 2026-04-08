Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a üye olmakla suçlanan bazı sanıklara hapis cezası

Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'a yönelik toplu davalarda, örgüte üye olmakla suçlanan bazı sanıklar hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemesinde dün görülen davalarda, terör örgütü üyesi olmakla suçlanan sanıkların davaları görüldü.

Yargıç Binta Nyako, yaptığı açıklamada, davaların, Terörizmin Önlenmesi ve Yasaklanması Yasası kapsamında görüldüğünü belirtti.

Sanıklara 10 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Nijerya hükümetinden yapılan açıklamada, daha önce gözaltına alınan çok sayıda şüpheliye ilişkin toplu yargılama sürecinin yeniden başlatıldığı, bu kapsamda Abuja'daki mahkemelerde birden fazla salonda eş zamanlı duruşmalar yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, farklı hakimlerin görev aldığı davalarda, bazı sanıkların "örgüt üyeliği, örgüte finansman sağlamak ve lojistik destek" gibi suçlamalarla yargılandığı ifade edildi.

Mahkemede ele alınan dosyalardan birinde sanığın suçlamaları kabul ettiği aktarılan açıklamada, savcılığın sunduğu ifade ve soruşturma raporlarının delil olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, yargılamaların sürdüğü ve diğer şüphelilere ilişkin davaların devam ettiği bildirildi.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkenin kuzeydoğusunda yakalanan terör örgütü Boko Haram'ın yaklaşık 5 bin üyesinin yargılanacağını duyurmuştu.

Ülkede, 2024'te 300 Boko Haram üyesi yargılanmıştı.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ülkede süregelen terör saldırıları ve silahlı çatışmalar, her yıl yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açıyor. Bu durum, Nijerya'da hem insani krizi derinleştiriyor hem de bölgesel istikrarsızlığı artırıyor.