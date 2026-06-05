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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın askeri üsse saldırısında 9 asker hayatını kaybetti

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Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği saldırıda 9 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker yaralandı. Örgütün 2009'dan bu yana düzenlediği terör eylemlerinde on binlerce kişi öldü.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği saldırıda 9 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno'ya bağlı Mandara-Girau bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenledi.

Saldırıda 9 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu
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