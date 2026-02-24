Nijerya'da 29 Boko Haram üyesi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 29 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun Yobe eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 29 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.