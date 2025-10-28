Haberler

Nijerya'da Boko Haram'a Yönelik Operasyonda 10 Terörist Öldürüldü


Nijerya ordusu, Borno eyaletinde Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör örgütünün 2009'dan itibaren gerçekleştirdiği eylemlerde on binlerce kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Gamboru Ngala bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 10 Boko Haram üyesinin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin de yaralandığı kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel



