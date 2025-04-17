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Nijerya'da Boko Haram'a Yönelik Hava Operasyonu Düzenlendi

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Nijerya ordusu, Borno eyaletinin Sambisa ormanında Boko Haram'a yönelik başarılı bir hava operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda terör örgütünün kampı imha edildi ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonda, terör örgütünün kampı imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Hava Kuvvetlerinden (NAF) yapılan yazılı açıklamada, Nijerya ordusunun, Borno eyaletinin Sambisa ormanında Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda örgüt kampının imha edildiği ve çok sayıda teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, son dönemde terör örgütü Boko Haram'ın eyalette artan saldırılarına ve adam kaçırma olaylarına dikkati çekerek, eyaletin güvenlik açısından yeniden zemin kaybetmeye başladığını ifade etmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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