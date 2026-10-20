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Nijerya'da Boko Haram'a hava operasyonu, 103 terörist etkisiz hale getirildi

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Nijerya ordusu, 10-18 Ekim'de Adamawa ve Borno eyaletlerinde Boko Haram'a yönelik hava operasyonları düzenledi. Operasyonlarda 103 teröristin öldürüldüğü, onlarca teröristin yaralı olarak kaçtığı açıklandı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa ve Borno eyaletlerinde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonlarında 103 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü Hadin Kai Operasyonu'nun Komutan Vekili Mohammed Musa Goni, ordunun son dönemde yürüttüğü terörle mücadele faaliyetlerini basın mensuplarına değerlendirdi.

Goni, ordunun 10-18 Ekim tarihlerinde Adamawa ve Borno eyaletlerinde terör örgütü Boko Haram mensuplarına hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Söz konusu operasyonlarda 103 teröristin öldürüldüğünü aktaran Goni, onlarca teröristin ise yaralı olarak kaçtığını söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA
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