Nijerya'da artan fiyatlar nedeniyle kurban pazarlarında durgunluk yaşanıyor

Afrika kıtasında en fazla Müslüman nüfusa sahip Nijerya'da artan hayat pahalığı nedeniyle Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarındaki durgunluk devam etti.

Başkent Abuja'nın yanı sıra Lagos, Kano, Kuduna, Bauchi gibi Müslümanların yoğun olduğu bölgelerde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı 80 bin nairadan (yaklaşık 3 bin 300 TL) başlarken hayvanın büyüklüğüne göre 350 bin nairaya (yaklaşık 14 bin 500 TL) kadar yükselebiliyor. Büyükbaş kurbanlıkların fiyatı ise 450 bin naira (yaklaşık 18 bin 500 TL) ile 550 bin naira (yaklaşık 22 bin 700 TL) arasında değişti.

Kurban pazarlarına gelenler, hayvan fiyatların pahalılığından, satıcılar ise yaşanan durgunluktan şikayet etti.

Abuja'nın yakınlarındaki Deidei pazarında hayvan satıcısı Abba Hadjo, AA muhabirine, diğer emtia fiyatlarının da artması nedeniyle hayvan fiyatlarının keskin bir şekilde arttığını söyledi.

Hayvanları taşıma maliyetlerinin de bir önceki yıla göre daha fazla arttığını kaydeden Hadjo, "Hayvanları Kano eyaletinden buraya getirdim. Yakıt ve yem pahalılığı için çok para harcadım. Otomatik olarak hayvan fiyatı pahalı olacak." dedi.

Hayvan fiyatlarının artması nedeniyle bu sene müşteri bulmakta zorlandıklarını belirten Hadjo, bugün arife olması nedeniyle öğleden sonra pazarda hareketlilik yaşanmasını beklediklerini kaydetti.

Kurbanlık bakmaya gelen Abubakar Bala da pazarda çok gezdiğini söyledi.

Bu yıl fiyatlardaki artıştan şikayet eden Bala, akşama doğru hayvan fiyatlarının düşmesini umduğunu ancak o zaman kurbanlık alabileceğini dile getirdi.