Nijerya'da ameliyat sırasında karnında makas unutulan kadın hasta öldü

Nijerya'nın Kano eyaletindeki devlet hastanesinde ameliyat olan kadın hasta, karnında makas unutulması sonucu hayatını kaybetti.

Kano Eyaleti Hastaneler Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, eyaletteki Abubakar Imam Üroloji Merkezi'nde ameliyat edilen 5 çocuk annesi Aishatu Umar'ın ölümünün, ön inceleme sonucunda tıbbi ihmalden kaynaklandığının doğrulandığı bildirildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, cerrahi operasyon sırasında bir çift makasın hastanın karnında unutulduğu ve bu nedenle Umar'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayda doğrudan sorumluluğu bulunan 3 sağlık personelinin derhal klinik görevlerinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, dosyanın Kano Eyaleti Tıbbi Etik Komitesine sevk edildiği kaydedildi.

Aylarca ağrı çekti, makas geç fark edildi

Hayatını kaybeden kadının yakını Abubakar Mohammed, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, Umar'ın Eylül 2025'te aynı hastanede ameliyat edildiğini, operasyonun ardından aylarca süren ve giderek şiddetlenen karın ağrıları yaşadığını söyledi.

Mohammed, hastanın defalarca hastaneye başvurmasına rağmen yalnızca ağrı kesiciler verilerek eve gönderildiğini, kapsamlı tetkiklerin yapılmadığını ileri sürdü.

Birkaç gün önce yapılan taramalarda ameliyat sırasında makasın hastanın vücudunda unutulduğunun ortaya çıktığını belirten Mohammed, ikinci bir ameliyat planlandığını fakat Umar'ın bu operasyon gerçekleştirilmeden önce hayatını kaybettiğini aktardı.