Nijerya'da Akaryakıt Tankeri Patladı: 30 Ölü
Nijerya'nın Niger eyaletinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucunda 30 kişi yaşamını yitirdi. Devrilen tankerin etrafında bulunanlar yakıt çalmaya çalışırken patlama meydana geldi.
Yerel basındaki haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Katcha bölgesindeki Bida-Agaie kara yolunda akaryakıt taşıyan tanker devrildi.
Tankerin devrilmesinin ardından bazı kişilerin yakıtı çalmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi.
Patlamada 30 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.
Olay bölgesine itfaiye ekipleri gönderildi.