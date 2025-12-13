Haberler

Nijerya'da Afro Saç Kültürü ve Güzellik Festivali düzenlendi

Nijerya'nın başkenti Abuja'da gerçekleştirilen Afro Saç Kültürü ve Güzellik Festivali'nde modeller, Afro saç stilinin çeşitliliğini sergiledi. Etkinlik, Afrika'nın geleneksel saç stillerini modern dokunuşlarla tanıtarak afro saç kültürüne dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "Afro Saç Kültürü ve Güzellik Festivali"nde modeller, Afro saç stilinin çeşitliliğini yansıtan tasarımlarla podyuma çıktı.

Abuja'daki festival kapsamında yapılan defilede, Afrika'nın geleneksel saç stilleri modern dokunuşlarla sergilenirken, etkinlikler Afrika mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına dikkati çekti.

Organizatörler, festivalin Afro saç kültürüne yönelik farkındalık oluşturmayı ve doğal saç dokusunun bir kimlik unsuru olarak benimsenmesini teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Katılımcılar, festival boyunca düzenlenen sergiler, atölye çalışmaları ve sahne performanslarıyla Afrika kültürünün canlılığını ve zenginliğini yakından tanıma fırsatı buldu.

Yerel tasarımcılar, saç stilistleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
