Haberler

Nijerya'da ABD saldırısında sivil kayıp olmadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Sokoto eyalet yönetimi, ABD ordusunun 25 Aralık'ta düzenlediği hava saldırılarında sivillerin zarar görmediğini açıkladı. Saldırılar, teröristleri hedef almak amacıyla gerçekleştirildi.

Nijerya'nın Sokoto eyalet yönetimi, ABD ordusunun 25 Aralık'ta düzenlediği hava saldırılarında sivillerin zarar görmediğini açıkladı.

Sokoto Eyalet Sözcüsü Abubakar Bawa, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ordusunun Nijeryalı güvenlik güçleriyle işbirliği içinde eyaletin Tangaza bölgesinde teröristlerin saklandığı noktaları hedef aldığını ifade etti.

Bawa, saldırıların ardından yapılan ilk değerlendirmelerde Tangaza ve komşu Tambuwal bölgelerinde herhangi bir sivil can kaybı tespit edilmediğini belirtti.

Saldırıların nihai etkilerinin henüz tam olarak netleşmediğini ifade eden Bawa, Nijerya ve ABD askeri yetkililerinden oluşan Ortak Operasyon Ekibi'nin kapsamlı raporunun beklendiğini bildirdi.

Trump, saldırıyı emretti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından 25 Aralık'ta Nijerya'nın kuzeybatısında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Trump, kendi emriyle Nijerya'nın kuzeybatısında saldırı düzenlendiğini ve teröristlerin öldürüldüğünü belirterek, "Hristiyanların öldürülmesinin devam etmesi halinde bu saldırıların daha fazlasının olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan davul çalarken görüntülendi

Onu daha önce böyle görmediniz! Sahneye çıktı, bagetleri eline aldı
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
Yıllar sonra geri dönebilir! Fenerbahçe'den Mert Günok sürprizi

Fenerbahçe'den yılın sürprizi! Tam 10 sezon sonra geri dönüş
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Ermenistan Başbakanı Paşinyan davul çalarken görüntülendi

Onu daha önce böyle görmediniz! Sahneye çıktı, bagetleri eline aldı
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç