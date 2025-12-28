Nijerya'da ABD saldırısında sivil kayıp olmadı

Nijerya'nın Sokoto eyalet yönetimi, ABD ordusunun 25 Aralık'ta düzenlediği hava saldırılarında sivillerin zarar görmediğini açıkladı.

Sokoto Eyalet Sözcüsü Abubakar Bawa, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ordusunun Nijeryalı güvenlik güçleriyle işbirliği içinde eyaletin Tangaza bölgesinde teröristlerin saklandığı noktaları hedef aldığını ifade etti.

Bawa, saldırıların ardından yapılan ilk değerlendirmelerde Tangaza ve komşu Tambuwal bölgelerinde herhangi bir sivil can kaybı tespit edilmediğini belirtti.

Saldırıların nihai etkilerinin henüz tam olarak netleşmediğini ifade eden Bawa, Nijerya ve ABD askeri yetkililerinden oluşan Ortak Operasyon Ekibi'nin kapsamlı raporunun beklendiğini bildirdi.

Trump, saldırıyı emretti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından 25 Aralık'ta Nijerya'nın kuzeybatısında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Trump, kendi emriyle Nijerya'nın kuzeybatısında saldırı düzenlendiğini ve teröristlerin öldürüldüğünü belirterek, "Hristiyanların öldürülmesinin devam etmesi halinde bu saldırıların daha fazlasının olacağı" uyarısında bulunmuştu.