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Nijerya'da 7 gün süren operasyonlarda 58 terörist etkisiz hale getirildi

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Nijerya'da 30 Ekim-5 Kasım'da Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonlarda 58 terörist etkisiz hale getirildi. Tümgeneral Michael Onoja, 92 teröristin yakalandığını ve fidye için rehin alınan 44 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonlarda 7 günde 58 terörist etkisiz hale getirildi.

Savunma Medya Operasyonları Direktörü Tümgeneral Michael Onoja, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin 30 Ekim-5 Kasım'da ülkenin farklı bölgelerinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlediğini kaydetti.

Operasyonlarda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Onoja, 92 teröristin de yakalandığını belirtti.

Onoja, operasyonlarda fidye için rehin alınan 44 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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