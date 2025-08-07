Nijerya'da 1600'den Fazla Yaban Kuşu Kaçakçılığında Büyük Baskın

Nijerya'da gerçekleştirilen operasyonda, Kuveyt'e kaçırılmak üzere hazırlanan 1600'den fazla yaban kuşu ele geçirildi. Bu baskın, ülke tarihinin en büyük yaban hayvanı kaçakçılığı girişimi olarak kaydedildi.

Nijerya'da düzenlenen operasyonda Kuveyt'e kaçırılmak üzere hazırlanan 1600'den fazla kuşun ele geçirildiği bildirildi.

Nijerya Gümrük Servisinden yapılan açıklamada, ülke tarihindeki en büyük yaban hayvanı kaçakçılığı baskınının düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda Lagos Uluslararası Havalimanı'nda Kuveyt'e gönderilmek üzere hazırlanan 1600'den fazla kuşun ele geçirildiği kaydedildi.

Bu kuşların arasında halka boyunlu papağanlar ile yeşil ve sarı alınlı kanaryaların bulunduğu, soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Nijerya, zayıf denetim ve yolsuzluktan dolayı yasa dışı yaban hayvanı ticaretinde Afrika'nın önemli transit ülkelerinden biri olarak biliniyor. Fil dişi, pangolin pulları ve egzotik hayvanlar, özellikle Asya'ya kaçırılmak üzere bu ülkeden geçiriliyor.

