Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'dan Körfez ülkeleriyle dayanışma mesajı

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, ABD/ İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimin etkileri kapsamında saldırılara maruz kalan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleriyle tam dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tinubu, cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen törende Katar ve Suudi Arabistan büyükelçilerinin de aralarında bulunduğu 7 büyükelçi ile 2 yüksek komiserin güven mektuplarını kabul etti.

Nijerya'nın her zaman barış ve istikrardan yana olacağını vurgulayan Tinubu, ABD/İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimin etkileri kapsamında saldırılara maruz kalan Körfez ülkeleriyle tam dayanışma içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Nijerya Federal Cumhuriyeti olarak Suudi Arabistan Krallığı, Katar Devleti, BAE, Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Ürdün ile son saldırılar karşısında tam dayanışma içerisindeyiz. Dünya huzura, barışa ve sevgiye ihtiyaç duyuyor."

Körfez ülkelerinin süreçte gösterdiği direnç ve itidali takdir ettiğini aktaran Tinubu, uluslararası toplumun ortak irade ve işbirliğiyle küresel krizlerin aşılabileceğini, Nijerya'nın da barışın tesisi için uluslararası ortaklarla çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

Ekonomik reformlarla Nijerya'yı yatırım, yenilik ve sürdürülebilir büyüme açısından küresel ölçekte rekabetçi bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Tinubu, yabancı misyon temsilcilerini ülkeyi stratejik ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği fırsatları açısından değerlendirmeye davet etti.

Tinubu, Nijerya'nın dış politikasının ise genç nüfusun potansiyelini harekete geçirmek, altyapı ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak, diaspora topluluklarının katkısını artırmak ve demokratik yönetişimi desteklemek üzerine şekillendiğini ifade etti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na (ECOWAS) olan bağlılıklarını yineleyen Tinubu, anayasal düzenin korunması, bölgesel ekonomik entegrasyon ve Sahel bölgesinin istikrarının öncelikli hedefler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.