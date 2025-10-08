Haberler

Nijerya Bilim ve Teknoloji Bakanı Uche Nnaji İstifa Etti

Nijerya Yenilik, Bilim ve Teknoloji Bakanı Uche Nnaji, sahte diploma iddiaları nedeniyle istifa etti. Nnaji, istifa mektubunda şantajla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Üniversite records'ları ise onun mezuniyetini doğrulamadı.

Nijerya Yenilik, Bilim ve Teknoloji Bakanı Uche Nnaji, hakkında ortaya atılan sahte diploma iddialarının ardından görevinden istifa etti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı Bayo Onanuga, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Nnaji'nin istifasını Tinubu'ya sunduğunu duyurdu.

Onanuga, Nnaji'nin istifasının kabul edildiğini bildirdi.

Nnaji, istifa mektubunda "siyasi rakipleri tarafından şantaja maruz kaldığını" ileri sürdü.

Hakkındaki iddiaları reddeden Nnaji, Nijerya Üniversitesi Nsukka'dan (UNN) Mikrobiyoloji/Biyokimya alanında mezun olduğunu savundu.

Nijerya'da faaliyet gösteren Premium Times gazetesi, Nnaji'nin, 1985 yılında mezun olduğunu belirttiği üniversitede bu bilgiyi doğrulayan herhangi bir kayda rastlanmadığını bildirmişti.

Üniversite yetkilileri ise Nnaji'nin 1981'de kayıt yaptırdığını ancak eğitimini tamamlamadığını açıklamıştı.

