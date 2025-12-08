Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

Benin'de bastırılan darbe girişiminin ardından Nijerya, Kotonu'daki hedefleri vurduğunu duyurdu.

KOTONU'YA HAVA SALDIRISI

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, komşu ülke Benin'in talebi üzerine anayasal düzeni korumak ve darbe girişimini engellemek amacıyla ülkenin ekonomik başkenti Kotonu'ya hava saldırısı düzenlendiği ve karada asker konuşlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Nijerya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, darbeci askerlerin devlet televizyonu ile konuşlandıkları bir askeri kamptan çıkarılmasına destek verdiği kaydedildi. Benin'in, kendi liderliğinde yürütülecek gözetleme ve hızlı müdahale operasyonları için Nijerya Hava Kuvvetlerine ait unsurların Benin hava sahasında konuşlandırılmasını talep ettiği belirtildi.

ECOWAS DA BENİN'E ASKER GÖNDERECEK

Açıklamada, Benin'in tüm taleplerinin karşılandığı ve Nijerya kara birliklerinin halen Benin'de bulunduğu vurgulandı. Öte yandan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da Benin'e asker göndereceğini duyurdu. ECOWAS'tan yapılan açıklamada, Benin'de, hükümeti desteklemek ve anayasal düzeni korumak amacıyla Nijerya, Sierra Leone, Fildişi Sahili ve Ganalı askerlerden oluşan İhtiyat Kuvvetleri konuşlandırılacağı kaydedildi.

Afrika'nın batısındaki krizlere müdahale için kurulan ve merkezi Nijerya'nın başkenti Abuja'da bulunan ECOWAS İhtiyat Kuvvetleri, kriz zamanlarında üye ülkelerin gönderdiği askerlerden oluşuyor.

NE OLMUŞTU?

Benin'de dün sabah saatlerinde kendilerine "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" ismini veren bir grup asker, yönetime el koyduklarını duyurmuştu. İçişleri Bakanı Alassane Seidou da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, girişimin başarısız olduğunu açıklamıştı. Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ise akşam saatlerinde devlet televizyonundan darbe girişiminin engellendiğini duyurmuş, olayın sorumlularının cezalandırılacağını bildirmişti.